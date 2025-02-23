Mini Spezial: OpernballJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 203: Mini Spezial: Opernball
6 Min.Folge vom 23.02.2025
Stefan steht vor einem kleinen Dilemma - er darf auf den Opernball gehen, weiß aber eigentlich gar nicht, was er anziehen muss und ob er vielleicht auch noch tanzen muss? Um seine Fragen zu klären und für ein wenig Tanzunterreicht besucht er in dieser Folge Kostüm- und Tanzexpert:innen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0