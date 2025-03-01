Mini Spezial
Folge 204: Mini Spezial: Kostüm
6 Min.Folge vom 01.03.2025
Fasching und Verkleiden, das gehört einfach zusammen. Aber warum verkleiden wir uns an Fasching überhaupt? Gemeinsam mit Historikerin Michaela Lindinger durchstöbern wir einen Kostümfundus auf der Suche nach den Geheimnissen des Faschings - und machen dabei auch die eine oder andere Entdeckung. Bildquelle: ORF
Mini Spezial
Altersfreigabe:
0