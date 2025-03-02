Mini Spezial: KrapfenbackenJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 205: Mini Spezial: Krapfenbacken
8 Min.Folge vom 02.03.2025
Julia besucht eine Bäckerei, wo sie beim Krapfenbacken helfen darf. Welche Herausforderungen warten auf sie? Und wie viele Krapfen isst Julia bei ihrem Besuch? Das alles und noch mehr seht ihr in dieser Ausgabe von "Mini Spezial". Bildquelle: ORF
