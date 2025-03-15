Mini Spezial
Folge 207: Mini Spezial: Mobbing
5 Min.Folge vom 15.03.2025
Alles hat mit einer neuen Freundesgruppe begonnen. Zuerst denkt Resi: Jetzt gehört sie zu den Coolen! Doch schnell beginnt die Gruppe, Gerüchte über die 13-Jährige zu erzählen, sie in der Schule zu ärgern und sich über sie lustig zu machen. Resi wird gemobbt. Im neuen „Mini Spezial“ erzählt sie Fanny, welche Spuren das bei ihr hinterlassen hat. Und wie es ihr gelungen ist, sich zu wehren. Bildquelle: ORF
