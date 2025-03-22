Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 208vom 22.03.2025
7 Min.Folge vom 22.03.2025

In dieser Mini Spezial-Haustier-Serie besucht Julia viele verschiedene Tiere und schaut sich an, welche Bedürfnisse sie als Haustiere haben. Sie zeigt, wie man mit ihnen verantwortungsvoll umgeht und warum manche beispielsweise nie alleine gehalten werden sollten. Am Ende der Sendung werden die wichtigsten Infos nochmal kompakt zusammengefasst. In dieser Folge ist Julia auf Entdeckungsreise in der Welt der Katzen. Bildquelle: ORF

