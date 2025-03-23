Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mini Spezial

Staffel 1Folge 209vom 23.03.2025
7 Min.Folge vom 23.03.2025

In der Mini Spezial-Haustier-Serie besucht Julia viele verschiedene Tiere und schaut sich an, welche Bedürfnisse sie als Haustiere haben. Sie zeigt, wie man mit ihnen verantwortungsvoll umgeht und warum manche beispielsweise nie alleine gehalten werden sollten. In dieser Ausgabe steht der Hamster im Mittelpunkt. Julia verrät die Bedürfnisse und Pflege der flauschigen Freunde. Bildquelle: ORF

