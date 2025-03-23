Mini Spezial: Haustier HamsterJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 209: Mini Spezial: Haustier Hamster
7 Min.Folge vom 23.03.2025
In der Mini Spezial-Haustier-Serie besucht Julia viele verschiedene Tiere und schaut sich an, welche Bedürfnisse sie als Haustiere haben. Sie zeigt, wie man mit ihnen verantwortungsvoll umgeht und warum manche beispielsweise nie alleine gehalten werden sollten. In dieser Ausgabe steht der Hamster im Mittelpunkt. Julia verrät die Bedürfnisse und Pflege der flauschigen Freunde. Bildquelle: ORF
