Mini Spezial: Buch vorlesen
Mini Spezial
Folge 210: Mini Spezial: Buch vorlesen
6 Min.Folge vom 28.03.2025
In der "Mini Spezial"-Ausgabe zum Österreichischen Vorlesetag am 28.3.2025 liest die bekannte Moderatorin Mirjam Weichselbraun aus dem Buch von Mira Lobe, "Komm, sagte die Katze" vor, um den Kindern die Freude am Lesen zu vermitteln. Bildquelle: ORF
