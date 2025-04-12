Mini Spezial: Buch schreibenJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 212: Mini Spezial: Buch schreiben
6 Min.Folge vom 12.04.2025
Wie schreibt man eigentlich ein Buch? Dieser Frage geht Julia in dieser Folge von "Mini Spezial" nach. Sie besucht eine Familie, die gemeinsam ein Buch geschrieben hat. Und sie lernt auch, wie man Illustrationen für ein Buch zeichnen kann. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0