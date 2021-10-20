Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mutant X

Begraben im ewigen Eis

FilmRiseStaffel 2Folge 21
Begraben im ewigen Eis

Begraben im ewigen EisJetzt kostenlos streamen

Mutant X

Folge 21: Begraben im ewigen Eis

44 Min.Ab 12

Eine Freundin von Adam, die ein Archäologenteam leitet, entdeckt ein menschenähnliches Wesen im Eis. Adam und das Team begeben sich somit auf ihr Schiff, um ihr bei der Untersuchung zu helfen, doch das Wesen erwacht plötzlich wieder zum Leben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mutant X
FilmRise
Mutant X

Mutant X

Alle 3 Staffeln und Folgen