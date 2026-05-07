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Ethiker plädiert: „Zwölf Flüchtlinge pro Gemeinde“

krone.tvStaffel 2026Folge 32vom 07.05.2026
Ethiker plädiert: „Zwölf Flüchtlinge pro Gemeinde“

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Folge 32: Ethiker plädiert: „Zwölf Flüchtlinge pro Gemeinde“

21 Min.Folge vom 07.05.2026

Die Asylzahlen in Europa sinken, doch für den Luzerner Ethik-Professor Peter G. Kirchschläger ist das kein Anlass zur Entwarnung. Die Debatte sei emotional und zu stark auf Abschottung fokussiert. Sein Vorschlag: Eine Million Schutzsuchende auf alle 86.061 Gemeinden in Europa verteilen – im Schnitt etwa zwölf Personen pro Ort. Wie er sich das konkret vorstellt, sehen Sie oben im Video!

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