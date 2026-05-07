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Folge 32: Ethiker plädiert: „Zwölf Flüchtlinge pro Gemeinde“
21 Min.Folge vom 07.05.2026
Die Asylzahlen in Europa sinken, doch für den Luzerner Ethik-Professor Peter G. Kirchschläger ist das kein Anlass zur Entwarnung. Die Debatte sei emotional und zu stark auf Abschottung fokussiert. Sein Vorschlag: Eine Million Schutzsuchende auf alle 86.061 Gemeinden in Europa verteilen – im Schnitt etwa zwölf Personen pro Ort. Wie er sich das konkret vorstellt, sehen Sie oben im Video!
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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