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Dornauer rechnet ab: „SPÖ wollte mich beerdigen“

krone.tvStaffel 2026Folge 36vom 19.05.2026
Dornauer rechnet ab: „SPÖ wollte mich beerdigen“

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Folge 36: Dornauer rechnet ab: „SPÖ wollte mich beerdigen“

22 Min.Folge vom 19.05.2026

Der ehemalige Tiroler Landes-Vize und SPÖ-Chef Georg Dornauer spricht im krone.tv-Interview über den Bruch mit seiner alten Partei und erhebt dabei schwere Vorwürfe: Man habe ihn „politisch beerdigen“ wollen. Harte Kritik übt er auch an der Entwicklung seiner ehemaligen Partei sowie in Richtung von Andreas Babler. Gleichzeitig blickt Dornauer selbstkritisch auf den umstrittenen Jagdausflug mit René Benko zurück – und verrät, wo er seine politische Zukunft sieht.

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