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Nachgefragt

Was Österreich von anderen Ländern lernen kann

krone.tvStaffel 2026Folge 31vom 28.04.2026
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Folge 31: Was Österreich von anderen Ländern lernen kann

24 Min.Folge vom 28.04.2026

Österreich fällt im Weltglücksbericht auf Platz 19 zurück – und genau das wirft die Frage auf: Warum kommen andere Länder auch in Krisenzeiten besser zurecht? Glücksforscherin Maike van den Boom sieht die Antwort vor allem in der Haltung und im gesellschaftlichen Umgang miteinander. In Ländern wie Skandinavien oder Costa Rica stehe weniger der Mangel im Fokus, sondern Gemeinschaft, Vertrauen und die Fähigkeit, das eigene Leben aktiv zu gestalten. Wer diese Werte übernimmt und den Blick stärker auf Chancen statt Probleme richtet, könne auch in schwierigen Zeiten mehr Stabilität und Zufriedenheit entwickeln.

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