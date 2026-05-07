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NEOS-NÖ-Chefin: „Absurd, dass ÖVP mit Dreck wirft“

krone.tvStaffel 2026Folge 33vom 07.05.2026
NEOS-NÖ-Chefin: „Absurd, dass ÖVP mit Dreck wirft“

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Folge 33: NEOS-NÖ-Chefin: „Absurd, dass ÖVP mit Dreck wirft“

15 Min.Folge vom 07.05.2026

„Postenschacher“: NEOS-NÖ-Chefin Indra Collini geht im Streit um die Nominierung von Gerald Loacker für den Europäischen Rechnungshof in die Offensive und weist die ÖVP-Vorwürfe scharf zurück! Gleichzeitig zeichnet sie ein düsteres Bild der Landesfinanzen: Schulden und Defizite würden weiter steigen.

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