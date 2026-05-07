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Folge 33: NEOS-NÖ-Chefin: „Absurd, dass ÖVP mit Dreck wirft“
15 Min.Folge vom 07.05.2026
„Postenschacher“: NEOS-NÖ-Chefin Indra Collini geht im Streit um die Nominierung von Gerald Loacker für den Europäischen Rechnungshof in die Offensive und weist die ÖVP-Vorwürfe scharf zurück! Gleichzeitig zeichnet sie ein düsteres Bild der Landesfinanzen: Schulden und Defizite würden weiter steigen.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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