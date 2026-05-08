Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nachgefragt

Registrierkassen-Tricks: Fahnder packt aus

krone.tvStaffel 2026Folge 34vom 08.05.2026
Registrierkassen-Tricks: Fahnder packt aus

Registrierkassen-Tricks: Fahnder packt ausJetzt kostenlos streamen

Nachgefragt

Folge 34: Registrierkassen-Tricks: Fahnder packt aus

14 Min.Folge vom 08.05.2026

m Kampf gegen Steuerbetrug hat das Amt für Betrugsbekämpfung im vergangenen Jahr rund 150 Millionen Euro für den Staat zurückgeholt. Besonders in der Gastronomie deckten Fahnder dabei manipulierte Registrierkassen und komplexe Schwarzgeld-Systeme auf, die über Jahre hinweg eingesetzt wurden. Im krone.tv-Talk mit Jana Pasching erklärt Christian Ackerler, Leiter des Amts für Betrugsbekämpfung, wie solche Betrugsmodelle funktionieren, warum oft über Monate ermittelt werden muss und weshalb wirtschaftlich schwierige Zeiten solche illegalen Praktiken zusätzlich begünstigen.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Nachgefragt
krone.tv
Nachgefragt

Nachgefragt

Alle 2 Staffeln und Folgen