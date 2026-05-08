Registrierkassen-Tricks: Fahnder packt ausJetzt kostenlos streamen
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Folge 34: Registrierkassen-Tricks: Fahnder packt aus
14 Min.Folge vom 08.05.2026
m Kampf gegen Steuerbetrug hat das Amt für Betrugsbekämpfung im vergangenen Jahr rund 150 Millionen Euro für den Staat zurückgeholt. Besonders in der Gastronomie deckten Fahnder dabei manipulierte Registrierkassen und komplexe Schwarzgeld-Systeme auf, die über Jahre hinweg eingesetzt wurden. Im krone.tv-Talk mit Jana Pasching erklärt Christian Ackerler, Leiter des Amts für Betrugsbekämpfung, wie solche Betrugsmodelle funktionieren, warum oft über Monate ermittelt werden muss und weshalb wirtschaftlich schwierige Zeiten solche illegalen Praktiken zusätzlich begünstigen.
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Genre:Talk, Politik, Nachrichten
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