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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 526: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 01.06.2026
In Österreich hat es im Mai mehr als 378.000 arbeitslose Personen gegeben. Das sind laut Zahlen vom Arbeits-Markt-Service kurz AMS etwas arbeitslose Personen als im April. Das AMS hilft arbeitslosen Menschen eine Arbeit zu finden. Mit Schulungen hilft das AMS arbeitslosen Menschen eine neue Arbeit zu finden. Weniger arbeitslose Menschen gibt es in Kärnten, Tirol, Wien, Salzburg und in Oberösterreich. Eine Veränderung gibt es bei arbeitslosen Menschen, die länger als 12 Monate arbeitslos sind. Mit rund 54.000 Personen sind sehr viel mehr Personen. Ältere arbeitende Personen sollen von Firmen wieder einen Job bekommen. Das hat Arbeits-Ministerin und Sozial-Ministerin Korinna Schumann von der SPÖ gefordert. Tamas Sulyok ist seit dem Jahr 2024 ungarischer Präsident. Der damalige Regierungs-Chef Viktor Orban hatte Tamas Sulyok als Präsidenten vorgeschlagen. Ab heute hat im Parlament in der Haupt-Stadt Budapest ein Absetzungs-Verfahren gegen ihn begonnen. Die neue Regierung von Minister-Präsident Peter Magyar möchte, dass Tamas Sulyok nicht mehr Präsident ist. Magyar wirft Tamas Sulyok vor, abhängig von Viktor Orban zu sein. Magyar findet, dass er nicht unabhängig ist. Peter Magyar hat gesagt, Sulyok soll nicht nach derzeitiger Verfassung abgesetzt werden. In der Verfassung stehen die wichtigsten Gesetze von einem Land. Peter Magyar hat gesagt, mit neuen Gesetzen soll Sulyok abgesetzt werden. Im südamerikanischen Kolumbien war gestern der 1. Wahl-Durchgang von der Präsidentschafts-Wahl. Die meisten Stimmen mit 43,7 Prozent hat der politisch sehr rechte Politiker Abelardo de las Espriella bekommen. Er möchte unter anderem Luft-Angriffe machen auf bewaffnete Kämpfer mit Hilfe von den USA. Weder de la Espriella noch sein Gegen-Kandidat der Menschen-Rechts-Anwalt Ivan Cepeda haben die nötige Mehrheit gewonnen. Deshalb ist am 21. Juni ein 2. Wahl-Durchgang. In Kolumbien ist das Thema Sicherheit sehr wichtig. Seit Jahrzehnten kommt es zu bewaffneten Kämpfen zwischen verschiedenen Gruppen. Auch während der Wahl wurden viele Bewohner, Soldaten und Polizisten bei Anschlägen getötet und verletzt. Ab heute ist ein Gerichts-Verfahren am Landes-Gericht in Wien. Angeklagt ist der frühere Chef einer Abteilung vom Geheim-Dienst im arabischen Syrien. Auch angeklagt ist der ehemalige Kriminal-Polizei-Chef in der syrischen Stadt Al-Raqqa. Die Angeklagten sollen 21 eingesperrte Syrer schwer geschlagen, mit Elektro-Schocks schwer gefoltert und schwer verletzt haben. Sie wollten erreichen, dass es keine Proteste mehr gegen Baschar al-Assad gibt. Baschar al-Assad war vom Jahr 2000 bis zu seiner Entmachtung im Dezember 2024 alleinherrschender Machthaber in Syrien. Das haben ehemalige Gefangene gesagt. Der erste Angeklagte hat gesagt, er hat das nicht gemacht. Den Angeklagten drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis. Seit Monaten wird in Österreich um Veränderungen beim Bundes-Heer gestritten. Mehrere Experten sind für acht Monate Militär-Dienst für junge Männer beim Bundes-Heer. Auch soll es laut den Experten zwei Monate Übungen geben. Das unterstützt Verteidigungs-Ministerin Klaudia Tanner von der ÖVP. Bisher müssen junge Männer in Österreich sechs Monate Militär-Dienst beim Bundes-Heer machen. Jetzt hat der Militär-Sprecher von der SPÖ, Robert Laimer einen neuen Vorschlag gemacht. Laimer möchte, dass der Wehrdienst nicht verlängert werden soll. Auch ist Laimer für verpflichtende Übungen für Zivil-Diener.
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