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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 565: Nachrichten in einfacher Sprache vom 27.07.2026
In der deutschen Haupt-Stadt Berlin hat es am Samstag einen Terror-Anschlag auf den Christopher Street Day gegeben. Der Christopher Street Day ist eine Veranstaltung für die Rechte von nicht hetero-sexuellen Menschen. Ein Mann soll mit dem Auto in viele Menschen gefahren sein. Danach soll er laut Polizei mit einem Messer auf Menschen eingestochen haben. Eine Frau ist gestorben und viele Personen wurden verletzt. Tat-verdächtig ist ein 21-jähriger Mann. Seine Familie kommt ursprünglich aus dem Libanon. Libanon ist ein Land im Nahen Osten. Der Mann wurde von der Polizei gefunden und erschossen. Er war der Polizei bereits bekannt und auch schon im Gefängnis. Er wollte sich dem Islamischen Staat anschließen. Der Islamische Staat ist eine Terror-Organisation, die will, dass es nur noch den Islam in einer sehr strengen Form gibt. Im Süden und im Westen von Europa gibt es derzeit sehr viele Wald-Brände. Vor allem die Länder Spanien und Frankreich sind betroffen. Nahe der französischen Stadt Bordeaux brennt so viel Wald, dass die ganze Stadt voller Rauch ist. Die Behörden haben den Menschen gesagt, dass sie in ihren Häusern bleiben sollen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat wegen den Wald-Bränden eine Krisen-Sitzung einberufen. Auch in Spanien sind die Wald-Brände außer Kontrolle. Besonders schlimm ist es in der Nähe der Stadt Valencia. Tausende Menschen mussten schon ihr Haus verlassen. Wien ist nicht mehr auf der roten Liste der UNESCO. Das wurde heute bekannt gegeben. Die UNESCO ist eine Organisation der Vereinten Nationen. Sie ist zuständig für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die rote Liste der UNESCO zeigt Orte, die als besonders schützens-wert gelten. Und bei denen das Welt-Erbe in Gefahr ist. Seit dem Jahr 2017 steht die Innen-Stadt von Wien auf der roten Liste. Der Grund ist das geplante Bau-Projekt am Heumarkt. Dort sollte ein 73 Meter hohes Gebäude gebaut werden. Das wollte die UNESCO nicht, weil es das historische Stadt-Bild von Wien verändern könnte. Das historische Stadt-Bild ist das besondere Aussehen einer Stadt mit ihren alten Gebäuden und Straßen. Nun wird das Hoch-Haus deutlich niedriger. Die Regierung verbietet in Zukunft Soziale Medien für Kinder. Das Verbot gilt für Kinder unter 14 Jahren. Soziale Medien sind Internet-Plattformen, auf denen Menschen Inhalte ansehen oder selbst veröffentlichen. Das Gesetz soll Kinder besser beschützen. Es soll Funktionen verbieten, die sie dazu bringen, lange auf Sozialen Medien zu bleiben. Dazu gehören zum Beispiel Videos, die automatisch weiter-laufen. Betroffen sind Plattformen wie TikTok, Instagram und Facebook. WhatsApp und andere Chat-Programme sind nicht betroffen. Wenn Plattformen dagegen verstoßen, sollen sie hohe Geld-Strafen bezahlen.
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