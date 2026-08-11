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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 576: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 11.08.2026
Heute haben die ORF-Stiftungs-Räte das Direktoren-Team von Clemens Pig gewählt. Im Stiftungs-Rat kontrollieren 35 Personen den ORF. Sie sind teilweise Politiker. Clemens Pig ist ab dem Jahr 2027 neuer ORF-Chef. Clemens Pig hat 13 ORF-Direktoren und neue Chefs für die ORF-Landes-Studios vorgeschlagen. Bei der Auswahl haben Pig unabhängige Berater geholfen. ORF-Technik-Chef bleibt der bisherige Technik-Chef Harald Kräuter. Neuer ORF-Programm-Chef wird Michael Krön. Krön war der Chef für den Gesangs-Wettbewerb „Euro-Vision Song Contest“ 2026 in Wien. Neue ORF-Finanz-Chefin wird Silvia Lieb. Lieb war bisher Chefin von einer Medien-Firma in Tirol. Für den Bereich Publikum und die Plattformen Radio, Fernsehen und Internet ist Angelika Simma-Wallinger die neue Chefin. Auf ORF2 war gestern das erste „ORF-Sommer-Gespräch“ 2026. Bei den „ORF-Sommer-Gesprächen“ spricht ein ORF-Moderator mit Partei-Chefs über verschiedene Themen. Es sind die Chefs von den Parteien im National-Rat. Moderatorin Simone Stribl hat als ersten Gast mit Leonore Gewessler gesprochen. Leonore Gewessler ist seit Juni 2025 Partei-Chefin von den Grünen. Gewessler will Bauern und Bau-Arbeiter unterstützen, die von der Hitze besonders betroffen sind. Auch hat sie einen gratis Besuch für Personen von Schwimm-Bädern im Freien ab 35 Grad Hitze gefordert. Weiters hat Gewessler genügend Betreuungs-Angebote für Kinder von arbeitenden Frauen gefordert. Heute haben Politiker im ungarischen Parlament András Baka zum neuen Präsidenten gewählt. Der 73-Jährige ist ein Rechts-Experte und ein ehemaliger Richter. Viktor Orban hatte András Baka als Chef vom Obersten Gerichts-Hof vor einigen Jahren entlassen. Orban war viele Jahre Regierungs-Chef von Ungarn. Baka war gegen geplante Veränderungen von Orban bei Gerichten. András Baka hatte befürchtet, dass Gerichte nicht mehr so unabhängig sein werden. Der bisherige Präsident Tamas Sulyok musste am 19. Juli zurücktreten. Für seinen Rücktritt haben Politiker von der Regierungs-Partei TISZA die Gesetze geändert. Regierungs-Chef Peter Magyar hat Tamas Sulyok vorgeworfen, abhängig von Viktor Orban zu sein. In der Stadt San José del Palmar hat es gestern ein schweres Erd-Beben gegeben. San José del Palmar liegt im Westen vom Land Kolumbien in Süd-Amerika. Mehrere Menschen wurden durch das Erd-Beben getötet. Auch gibt es mehrere verletzte Personen. Drei Kranken-Häuser wurden durch das Erd-Beben zerstört. Außerdem wurden viele weitere Gebäude zerstört. Die Regierung vom neuen Präsidenten hat den Not-Stand beschlossen. Durch einen Not-Stand kann eine Regierung in einem Land bei einem Unglück schneller Maßnahmen beschließen. Rettungs-Kräfte suchen in eingestürzten Gebäuden nach vermissten Personen. Bei den Such-Arbeiten helfen den Rettungs-Kräften mehrere Soldaten. In Italien breiten sich glühende geschmolzene Lava-Steine vom Vulkan Ätna immer weiter Richtung Tal aus. Der Vulkan Ätna ist auf der Insel Sizilien im Mittel-Meer in Italien. Eine große Asche-Wolke vom Ätna sorgt für Probleme beim Flug-Verkehr. Die Vulkan-Asche konnten Bewohner in mehreren Orten am Ätna und in der Stadt Catania sehen. Wegen der Asche-Wolke sind fast alle Flüge am Flug-Hafen von Catania derzeit abgesagt. Einige Flüge werden auf andere Flug-Häfen umgeleitet. Arbeiter müssen die Start-Bahnen und Lande-Bahnen am Flug-Hafen von der Vulkan-Asche reinigen. Erst dann kann der Flug-Hafen wieder geöffnet werden.
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