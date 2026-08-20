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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 583: Nachrichten in einfacher Sprache vom 20.08.2026
Die neue Sozial-Hilfe in Österreich soll ab dem 1. Jänner 2027 gelten. Sozial-Hilfe sind Hilfs-Gelder vom Land Österreich für ärmere Menschen. Sozial-Ministerin Korinna Schumann von der SPÖ soll bald ein geplantes Gesetz zur neuen Sozial-Hilfe vorstellen. In Zukunft soll das AMS alle Personen betreuen, die Sozial-Hilfe bekommen und arbeiten können. Für diese Änderung braucht die Bundes-Regierung die Zustimmung von einer anderen Partei. Personen aus anderen Ländern, die erst seit Kurzem in Österreich sind, sollen weniger Sozial-Hilfe bekommen. Sie sollen so besser Teil von der österreichischen Gesellschaft werden können. Das meint die ÖVP. Die Nachbar-Länder USA und Kanada haben sich doch nicht auf einen Handels-Vertrag geeinigt. Präsident Donald Trump hat gestern gesagt, es gibt wahrscheinlich eine Einigung auf einen Handels-Vertrag. Trump hatte zuvor immer wieder gesagt, es gibt eine fixe Einigung auf einen Handels-Vertrag mit Kanada. Der kanadische Regierungs-Chef Mark Carney hat geschrieben, er wird sich bald mit Trump auf einen Handels-Vertrag einigen. Die USA wollen einige Zölle auf Autos und Last-Wägen senken, die in Kanada hergestellt werden. Zölle müssen Händler als Gebühr bezahlen, wenn sie Produkte in ein anderes Land liefern. Im Jahr 2025 hatte die Regierung von Trump Zölle auf Stahl aus Kanada beschlossen. Die Stadt Wien erhöht ab Jänner 2027 bestimmte Gebühren. Wiener müssen ab dann mehr Geld bezahlen für die Müll-Abfuhr, die Versorgung mit Wasser und für Kanäle. Sie müssen um bis zu 4,6 Prozent mehr Geld bezahlen. Zuletzt hatte die Stadt Wien diese Gebühren im Jahr 2025 erhöht. Auch die Entsorgung von Müll in Wien durch die Müll-Abfuhr ist teurer geworden. Mit dem Geld von den höheren Gebühren sollen zum Beispiel Straßen repariert werden oder auch die Mist-Plätze ausgebaut werden. Das sagt die Wiener Stadt-Regierung. Die Parteien ÖVP und FPÖ kritisieren die höheren Gebühren heute. Das Musik-Fest „FM4-Frequency-Festival“ findet ab heute bis diesen Samstag in St. Pölten statt. St. Pölten ist die Haupt-Stadt von Niederösterreich. Bis zu 140.000 Besucher sollen zum „FM4 Frequency Festival“ kommen. Es gibt Kritik von der Gewerkschaft vida. Eine Gewerkschaft vertritt die Interessen von arbeitenden Personen. Die Gewerkschaft kritisiert ein fehlendes Gesetz für Sicherheits-Mitarbeiter bei Musik-Festen. Ausbildungen für Sicherheits-Mitarbeiter sind bei vielen Sicherheits-Firmen nicht Pflicht. Das kritisiert Horst Pammer. Pammer ist Gewerkschafts-Chef von "vida" (Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft) in Niederösterreich. Auch findet es Pammer nicht gut, dass viele Sicherheits-Mitarbeiter nicht gut Deutsch sprechen. Prinz Harry möchte mit seiner Frau Meghan und seinen Kindern wieder in Großbritannien leben. Ihre Kinder Archie und Lilibet sollen schon ab September in britische Schulen gehen. Das haben mehrere britische Medien gestern berichtet. Harry ist der jüngere Sohn von König Charles. Seit dem Jahr 2020 lebt Harry im Heimat-Land von Meghan, den USA. Damals hatten sich Harry und Meghan entschieden, in den USA zu leben. Sie leben im Ort Montecito im Bundes-Staat Kalifornien. Das Ehe-Paar hatte sich mit der britischen Königs-Familie zerstritten. Prinz Harry hatte im Juli 2026 erstmals seit langem mit seiner Familie seinen Vater Charles besucht. Das Treffen war im privaten Wohn-Ort von König Charles.
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