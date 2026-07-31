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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 569: Nachrichten in einfacher Sprache vom 31.07.2026
In der spanischen Stadt Ceuta sind viele Migranten angekommen Innerhalb von einem Tag sind rund 49.000 Migranten angekommen. Die Stadt Ceuta liegt an der nord-afrikanischen Küste. Sie gehört aber zu Spanien. Die Migranten sind von Marokko in Nordafrika über das Meer und über das Land nach Ceuta gekommen. Das sagt das spanische Innenministerium. Mindestens 16 Menschen sind tot aus dem Wasser geborgen worden. Weil so viele Migranten in so kurzer Zeit angekommen sind, hat die Regierung von Spanien Militär nach Ceuta geschickt. Frankreich verstärkt die Grenz-Kontrollen zu Spanien. Die spanischen Städte Ceuta und Melilla sind die einzige Land-Grenze von der EU mit Afrika. Migranten kommen nach Ceuta und Melilla, weil sie nach Europa wollen. Die Terror-Organisation Hamas soll entwaffnet werden. Das sagt der Präsident von den USA, Donald Trump. Donald Trump sagt, dass die Hamas einer Entwaffnung zugestimmt hat. Die Hamas ist eine Organisation im Gaza-Streifen. Sie hat viel Macht im Gaza-Streifen. Die Hamas hat vor drei Jahren das Land Israel überfallen. Deshalb will Israel die Hamas entmachten. Donald Trump sagt auch, dass sich das israelische Militär aus dem Gaza-Streifen zurückzieht. Ob das tatsächlich passiert, ist aber unklar. Denn offiziell bestätigt haben das weder die Hamas noch das Land Israel. Und es wäre nicht das erste Mal, dass Donald Trump etwas verkündet, was dann so nicht passiert. Und kurz nach dieser Ankündigung von Trump hat es erneut Luftangriffe über dem Gaza-Streifen gegeben. Die Teuerung ist im Juli gesunken. Teuerung heißt, dass Produkte im Durch-Schnitt teurer werden. Und dass man sich dadurch für dasselbe Geld weniger kaufen kann. Die Banken in Europa wollen eine Inflation von 2 Prozent. Dann funktioniert die Wirtschaft am besten. Die Teuerung liegt im Juli bei 2,7 Prozent. Damit ist sie niedriger als noch im Juni. Aber immer noch zu hoch. Teurer wurden zum Beispiel Reisen und Energie. Nicht mehr so stark gestiegen sind die Preise für Essen. Das liegt auch an der Senkung der Mehrwert-Steuer. Die Mehrwert-Steuer ist eine Steuer, die der Staat auf fast alle gekauften Produkte einhebt. Sie ist im Juli für bestimmte Lebens-Mittel gesenkt worden. In Österreich ist es sehr trocken. Durch die neue Hitzewelle wird es jetzt noch trockener. In den Flüssen ist sehr wenig Wasser. Teiche und Felder trocknen aus. Das ist schlecht für die Landwirtschaft. Es wird heuer wahrscheinlich weniger Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln, Soja, Sonnenblumen, Kürbis und Getreide geben. Der Wasser-Mangel in den Flüssen wirkt sich auf die Strom-Produktion in den Wasser-Kraftwerken aus. Und auch Schiffe können teilweise nicht mehr fahren, weil zu wenig Wasser in den Flüssen ist. Auch für viele Tiere und Pflanzen ist die Trockenheit sehr schlecht. Sie brauchen Wasser zum Überleben. In den ersten sieben Monaten in diesem Jahr hat es so wenig geregnet wie noch nie. Experten sagen: Es bleibt wahrscheinlich auch in den kommenden Monaten sehr trocken. Es müsste in der nächsten Zeit sehr viel regnen, damit es nicht mehr so trocken ist.
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