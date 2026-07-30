Nachrichten in einfacher Sprache vom 30.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 568: Nachrichten in einfacher Sprache vom 30.07.2026
Walter Ruck ist heute als Chef von der Wirtschafts-Kammer in Wien zurückgetreten. Die Wirtschafts-Kammer unterstützt Unternehmer. Die Wirtschafts-Kammer nennt man auch WKO. Walter Ruck soll seine Position ausgenutzt haben. Zum Beispiel soll er seinen Kindern und seiner Frau gute Jobs in der Wirtschafts-Kammer verschafft haben. Außerdem soll er schlecht über manche Minister und über Frauen gesprochen haben. Für viele Unternehmer war das nicht mehr tragbar. Deshalb haben in den letzten Wochen viele Menschen seinen Rücktritt gefordert. Die Nachfolgerin von Walter Ruck ist Margarete Kriz-Zwittkovits. #i# Material: Anna #i# Die USA haben zum ersten Mal seit fast einer Woche wieder Ziele im Iran angegriffen. Seit dem 28. Februar 2026 führen die USA und der Iran Krieg gegen-einander. Das US-Militär sagt, die Angriffe seien eine Antwort auf einen versuchten iranischen Angriff auf US-Stütz-Punkte. Der Iran berichtet, dass bei den Angriffen drei Menschen ums Leben gekommen sind. Nach Angaben der USA wurden militärische Ziele wie Kommando-Zentralen, Raketen- und Drohnen-Anlagen angegriffen. Die USA sagen, sie wollten damit ihre Soldaten, Handels-Schiffe und ihre Verbündeten in der Region schützen. Auch Jordanien und Kuwait sagen sie seien vom Iran angegriffen worden. (PCMS Singer NIES) In Frankreich, Griechenland und der Türkei gibt es neue Wald-Brände. Die große Hitze und starker Wind machen die Feuer schlimmer. Tausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Drei Menschen sind gestorben. In Teilen von Frankreich und Spanien hat sich die Lage zuvor verbessert. Dort konnten viele Menschen wieder nach Hause zurück-kehren. Besonders rund um Madrid gibt es weniger Brände. In Frankreich sind an mehreren Orten aber neue Feuer ausgebrochen. Die Menschen wurden wegen dem gefährlichen Rauch gebeten, in ihren Häusern zu bleiben. (PCMS Singer NIES) In Tirol ist gestern eine Mure abgegangen. Bei einer Mure lösen sich Schlamm, Geröll und Wasser und rutschen ab. Eine Mure entsteht oft, nachdem es in kurzer Zeit viel geregnet hat. Das ist auch im Tiroler Ötz-Tal passiert. Deshalb sind dort mehrere Muren abgegangen. Mehrere Personen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Mure hat mehrere Häuser gestreift. Verletzt worden ist niemand. Aber eine Brücke und eine Straße sind zerstört worden. Durch den starken Regen sind auch mehrere Keller und Tief-Garagen überflutet worden. #i# Material: Anna, PCMS #i# Bei vielen Bankomaten in Österreich kann man jetzt weniger Geld abheben. Statt maximal 400 kann man nur noch 200 Euro abheben. Wer mehr Geld braucht, muss dann mehrmals Geld abheben. Dadurch verdienen Betreiber von Bankomaten mehr Geld. Denn sie verdienen jedes Mal Geld, wenn jemand Geld abhebt. Die Österreichische National-Bank sieht die Änderung kritisch. Dadurch würden Menschen verunsichert werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick