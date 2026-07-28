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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 566: Nachrichten in einfacher Sprache vom 28.07.2026
Die „Lenzing AG“ ist eine große Firma. Die „Lenzing AG“ stellt Fasern her. Diese Fasern werden zum Beispiel für Kleidung verwendet. Die „Lenzing AG“ ist ein wichtiger Arbeit-Geber in Österreich. Die „Lenzing AG“ macht aber seit ein paar Jahren nur noch Verluste. Deshalb will die „Lenzing AG“ jetzt Teile von ihrer Produktion schließen. Auch die Produktion im Ort Heiligenkreuz ist betroffen. Diese Produktion im Burgenland soll bis Ende 2026 schließen. 300 Mitarbeiter werden dann ihren Job verlieren. Das hat die „Lenzing AG“ gestern Abend bekannt gegeben. Die Mitarbeiter hoffen jetzt, dass eine andere Firma den Standort übernimmt. Denn die Produktion in Heiligenkreuz ist ein wichtiger Arbeit-Geber in der Region. Die Wehr-Pflicht in Österreich soll verlängert werden. Darauf hat sich die Regierung nach langen Verhandlungen geeinigt. Wehr-Pflicht heißt, dass junge Männer nach der Schule oder Lehre zum Bundes-Heer gehen müssen. Dort lernen sie, wie sich Soldaten verteidigen, wenn es zu einem Krieg kommt. Bisher hat diese Zeit 6 Monate gedauert. Nun soll die Zeit auf 9 Monate verlängert werden. Der Zivil-Dienst bleibt bei 9 Monaten. Man kann aber freiwillig 2 Monate länger bleiben. Der Zivil-Dienst ist eine Arbeit, die junge Männer machen müssen, wenn sie nicht zum Bundes-Heer gehen. Sie arbeiten dann zum Beispiel in einem Kranken-Haus oder einem Alters-Heim. Wenn sich aber zu viele junge Männer für den Zivil-Dienst entscheiden, wird der Zivil-Dienst auch verlängert. Denn so will die Regierung erreichen, dass mehr junge Männer zum Bundes-Heer gehen. In Europa gibt es derzeit viele Wald-Brände. Auch im Land Portugal sind jetzt mehrere Wald-Brände ausgebrochen. Mehr als eintausend Feuerwehr-Leute versuchen, die Brände zu löschen. Auch Lösch-Flugzeuge und Hubschrauber sind im Einsatz. Derzeit ist es dort sehr heiß, deshalb ist die Gefahr von Bränden sehr hoch. Auch in Frankreich versuchen die Feuerwehren, Brände zu löschen. Sie schlagen jetzt sogenannte „Schneisen“ in den Wald. Sie fällen also Bäume, damit das Feuer nicht mehr weiterbrennen kann. Damit sollen die Flammen nicht auf andere Gebiete übergreifen. Viele Menschen sind vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. Große Flächen sind schon jetzt durch das Feuer zerstört worden. In den nächsten Tagen wird es in Mittel-Europa und auch in Österreich sehr heiß. Heiße Luft kommt von Nord-Afrika nach Europa. Ab Donnerstag gibt es in Österreich Temperaturen von über 35 Grad. In manchen Regionen kann es sogar 40 Grad heiß werden. Besonders heiß wird es in Österreich in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und im Burgenland. Die Hitze wird bis Mitte nächster Woche dauern. Es ist bereits das zweite Mal in diesem Sommer, dass es viele Tage hintereinander sehr heiß ist. Auch im Juni war es sehr heiß. In den nächsten Tagen soll es auch fast jeden Tag Gewitter geben.
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