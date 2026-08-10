Nachrichten in Einfacher Sprache vom 10.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 575: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 10.08.2026
Derzeit regnet es in Österreich zu wenig. Darunter leiden besonders die Bauern. Auf ihren Feldern wächst viel weniger. Besonders betroffen von der Trockenheit sind Wiesen, Mais, Erdäpfeln, Zucker-Rüben, Kürbisse und Soja-Pflanzen. Viele Felder und einige Wiesen sind gegen Trockenheit versichert. Deshalb bekommen betroffene Bauern Geld als Entschädigung. Das hat Kurt Weinberger, der Chef der zuständigen Versicherung gesagt. Landwirtschafts-Minister Norbert Totschnig von der ÖVP sagt, für die Bauern soll es bald Hilfe geben. Heute hat der österreichische Bundes-Kanzler das Land Türkei besucht. Der Bundes-Kanzler von Österreich ist Christian Stocker. Am Nachmittag hat Stocker mit Recep Tayyip Erdoğan gesprochen. Recep Tayyip Erdoğan ist der Präsident von der Türkei. Er ist mächtig und sehr umstritten. Erdoğan lässt zum Beispiel politische Gegner von seiner Regierung verfolgen und einsperren. Bundes-Kanzler Stocker hat deshalb mit Erdoğan über die politische Situation im Land gesprochen. Außerdem haben Stocker und Erdoğan über die Wirtschaft gesprochen. Die Türkei ist ein wichtiger Handels-Partner für Österreich. Ein weiteres Thema im Gespräch waren die Kriege in der Ukraine und im Iran. In rund einem Monat beginnt das neue Schul-Jahr. Heuer wurden in Österreich rund 9.000 Lehrerinnen gesucht. Für viele Stellen sind schon Lehrer gefunden worden. Das findet Christoph Wiederkehr gut. Christoph Wiederkehr ist der österreichische Bildungs-Minister von der Partei NEOS. Viele Personen haben sich als Lehrer beworben. Je nach Fächern und Schul-Typ ist aber der Bedarf sehr unterschiedlich. Besonders viele Lehrer werden zum Beispiel noch in Vorarlberg gesucht. Einige von den neuen Lehrern haben vorher in einem anderen Job gearbeitet. Das sind sogenannte Quer-Einsteiger. Sie müssen neben der Arbeit noch Ausbildung als Lehrer machen. In Österreich war gestern der „Equal Pension Day“. An diesem Tag haben Männer so viel Pension bekommen, wie Frauen erst zum Ende vom Jahr bekommen. Im Schnitt bekommen Männer im Monat 1.000 Euro mehr als Frauen. Die Pension bekommt eine Person vom Staat, wenn sie alt ist und nicht mehr arbeitet. Wie viel Pension eine Person bekommt, hängt davon ab, wie viel sie davor verdient hat. Und viele Frauen verdienen nicht gut. Ein Grund ist, weil Frauen bleiben oft daheim, wenn die Kinder klein sind. Ein anderer Grund ist, weil Frauen verdienen immer noch für dieselbe Arbeit weniger Geld als Männer. Eva-Maria Holzleitner hat deshalb die Umsetzung von einer EU-Regel gefordert. Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ ist die österreichische Frauen-Ministerin. Durch diese EU-Regel sollen Firmen-Chefs Mitarbeitern sagen müssen, wie viel Geld Frauen und Männer in der Firma verdienen. Polizisten haben in Wien einen Mann verhaftet. Der Mann soll am Donnerstag eine Dorotheum-Filiale überfallen haben. Der Überfall auf die Dorotheum-Filiale war im Bezirk Wien-Währing. Das Wiener Dorotheum ist das älteste und weltweit größte Auktions-Haus. In einem Auktions-Haus werden Gegenstände versteigert, zum Beispiel Schmuck. Bei einer Versteigerung bekommt jene Personen den Gegenstand, die dafür am meisten Geld zahlt. Der Verdächtige ist ein 36-jähriger Österreicher. Laut einer Polizei-Sprecherin hat der Mann schon einmal ein Verbrechen begangen. Laut der Polizei-Sprecherin wollte der Verdächtige Geld für Drogen. Der Verdächtige hatte zwar Schmuck geraubt, aber den Schmuck dann nicht mitgenommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick