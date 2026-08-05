Nachrichten in Einfacher Sprache vom 05.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 572: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 05.08.2026
Die Regierung in Österreich will neue Maßnahmen gegen die Hitze beschließen. Zum Beispiel sollen Klima-Anlagen in Zukunft einfacher eingebaut werden können. Denn das ist für Menschen, die in einer Wohnung leben, gerade nicht so einfach. Wer jetzt eine Klima-Anlage einbauen will, muss alle anderen Eigentümer in einem Haus um Erlaubnis fragen. Wenn nur einer Nein sagt, darf man keine Klima-Anlage in die Wohnung einbauen. Das will die Regierung ändern. Sie muss das jetzt in einem Gesetz festhalten. Einen Entwurf dafür soll es im Herbst geben. Auch Schulen will die Regierung besser vor Hitze schützen. Alte Schul-Häuser sollen umgebaut werden. Zum Beispiel sollen sie neue Fenster bekommen. Und rund um Schulen sollen mehr Bäume gepflanzt werden. Die Hitze und die Trockenheit sieht man in Österreich auch auf den Feldern. Die Bauern in Österreich ernten heuer deutlich weniger Getreide, als in den letzten Jahren. Das sagt die „AgrarMarkt Austria“. Die „AgrarMarkt Austria“ ist eine Behörde in Österreich. Die „AgrarMarkt Austria“ sagt aber: Für Mehl und Brot gibt es genügend Getreide. Die Ernte von Getreide beginnt im Früh-Sommer und geht bis in den Herbst. Später geerntet wird der Mais. Auch da wird erwartet, dass weniger geerntet werden kann, als in den letzten Jahren. Am Flughafen der Stadt Leipzig in Deutschland ist eine Drohne mit Sprengstoff gefunden worden. Ein Drohne ist ein Flugobjekt, das alleine fliegen kann. Der Flughafen ist gesperrt worden. Die Drohne hat sich in der Nähe eines Transport-Fugzeuges aus der Ukraine befunden. Die Polizei hat die Drohne gesichert und mit einem Sprengstoff-Roboter untersucht. Laut der Polizei handelt es sich um einen sicherheitsrelevanten Vorfall. Gefahr für Menschen besteht keine mehr. Eine Lande-Piste auf dem Flughafen ist aber auch heute noch gesperrt. Der Flughafen in Leipzig ist ein wichtiger Ort auch für Transporte in die Ukraine. Die Präsidentin der Arbeiter-kammer Renate Anderl krisiert neue Vorschläge der ÖVP zur Pension. Die Arbeiter-kammer vertritt die Rechte von allen Arbeiterinnen und Angestellten in Österreich. Anton Mattle von der ÖVP und Landeshauptmann von Tirol hat gesagt, man soll erst in Pension gehen dürfen, wenn man 45 Jahre gearbeitet hat. Die Präsidentin der Arbeiterkammer findet das nicht gut. Viele Unternehmen in Österreich würden gar keine Frauen über 60 Jahren beschäftigen. Renate Anderl sagt, Unternehmen sollen belohnt werden, wenn sie ältere Menschen arbeiten lassen. Der Chef vom Welt-Fußball-Verband FIFA ist Gianni Infantino. Gianni Infantino hat heute eine Krisensitzung in der Hauptstadt von Marokko einberufen. Infantino ist seit zehn Jahren Präsident vom Welt-Fußball-Verband FIFA. Jetzt gibt es sehr viel Kritik an ihm. Infantino wollte noch mehr Geld mit der Fußball-Weltmeisterschaft machen. Außerdem sagt das Land Jordanien, dass Infantino Preisgelder nicht auszahlt, wenn man ihn nicht unterstützt. Das nennt man auch Erpressung. Infantino möchte im März 2027 wieder als Präsident der FIFA gewählt werden.
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