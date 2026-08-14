Nachrichten in Einfacher Sprache vom 14.08.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 579: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 14.08.2026
Kampf-Flugzeuge haben gestern Nacht in der Luft über Lettland eine Drohne abgeschossen. Lettland ist ein Land im Nord-Osten von Europa. Eine Drohne kann ohne einen Piloten fliegen. Eine Drohne wird von der Ferne gesteuert. Die Drohne über Lettland haben italienische Kampf-Flugzeuge abgeschossen. Lettland und Italien sind in der NATO. In der NATO arbeiten viele Länder militärisch zusammen. In Lettland hat es wegen der Drohne einen Luft-Alarm gegeben. Bei einem Luft-Alarm warnt das Militär in einem Land Bewohner vor feindlichen Luft-Angriffen von Soldaten. Die Menschen in Lettland sollten deshalb an einen sicheren Ort zu gehen. Woher die Drohne gekommen ist, weiß das Militär in Lettland derzeit nicht. An vielen Orten in Europa sind derzeit Wald-Brände. In Kroatien ist ein großer Wald-Brand entstanden. Der Wald-Brand ist in der Nacht auf heute im Ort Lokva Rogoznica entstanden. Dieser Ort ist beliebt bei Urlaubern. Rettungs-Kräfte haben Bewohner und Urlauber in Sicherheit gebracht. Einige Menschen sind verletzt worden. Sie wurden im Kranken-Haus behandelt. Viele Feuerwehr-Leute versuchen den Brand zu löschen. Das Feuer hat erste Häuser zerstört. Auch in Deutschland ist ein Wald-Brand. Der Wald-Brand ist im Bundes-Land Nord-Rhein-Westfalen. Viele Bewohner sind von Einsatz-Kräften in Sicherheit gebracht worden. Auch in Italien, England und Frankreich kämpfen Feuerwehr-Leute gegen Wald-Brände. Eine Photovoltaik-Anlage erzeugt Strom durch Sonnen-Licht. Wer in Österreich eine Photovoltaik-Anlage kauft, bekommt dafür oft Geld vom Staat. Das ist eine sogenannte Förderung. Das will Elisabeth Zehetner ändern. Elisabeth Zehetner ist die zuständige Energie-Staats-Sekretärin von der ÖVP. Sie sagt: In den letzten Jahren sind Photovoltaik-Anlagen deutlich billiger geworden. Deshalb braucht es keine Förderungen mehr. Wichtiger ist jetzt, dass es auch Strom-Speicher gibt. Denn dann kann der Strom auch genutzt werden, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Für solche Strom-Speicher soll es in Zukunft Förderungen geben. Im Oktober will Zehetner ein neues System bei Strom-Speichern vorstellen. In einem Monat beginnt in Österreich die Schule. Schul-Kinder brauchen viele Dinge. Zum Beispiel eine Schul-Tasche, Stifte und Hefte. Das alles ist teuer. Für Familien, die nicht viel Geld haben, ist der Schul-Start deshalb belastend. Das sagen die Hilfs-Organisationen Caritas und Diakonie. Für Familien mit wenig Geld gibt es eine Aktion von der Caritas. In drei Caritas-Geschäften in Wien werden gebrauchte und nicht mehr benötigte Schul-Sachen billiger verkauft. Dort können Eltern zum Beispiel Schul-Taschen ab 5 Euro kaufen. Auch Feder-Pennale, Mal-Kästen oder Schreib-Tische können Eltern billiger kaufen. Die Caritas und die Diakonie fordern von der Bundes-Regierung den Ausbau von Angeboten für Familien mit weniger Geld. In Österreich gibt es mehr als 10.000 Stellen für Kassen-Ärzte. Die meisten von diesen Stellen für Kassen-Ärzte sind auch besetzt. Patienten, die zu einem Kassen-Arzt gehen, müssen nicht privat bezahlen. Zu wenig Ärzte gibt es aber in den Bundes-Ländern Tirol und Burgenland. Und auch Zahn-Ärzte werden gesucht. Das sagt die ÖGK. Die ÖGK ist die österreichische Kranken-Versicherung. Die ÖGK will die Stellen für Ärzte in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Vor allem Primär-Versorgungs-Zentren sollen ausgebaut werden. In einem Primär-Versorgungs-Zentrum arbeiten verschiedene Ärzte zusammen. Das hat Vorteile, zum Beispiel längere Öffnungs-Zeiten.
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