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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 580: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 17.08.2026
Ab heute Montag gibt es in Österreich Regen und Gewitter. Damit ist die Hitze-Welle in Österreich vorbei. Das sagen die Wetter-Experten von GeoSphere Austria. Geosphere Austria ist ein österreichischer Wetter-Dienst. Im Westen von Österreich gibt es heute Stark-Regen. Von Vorarlberg bis ins Most-Viertel in Niederösterreich regnet es morgen bis zum Vormittag. Sonst scheint morgen meistens die Sonne und es bleibt trocken. Die heftigsten Gewitter gibt es am Donnerstag im Osten von Tirol. Erst am Freitag gibt es auch in Ost-Österreich Regen und Gewitter. Nicht nur jetzt im Sommer ist es in Österreich besonders trocken. Es war in den letzten 12 Monaten viel zu trocken. Seit es Wetter-Messungen gibt, war es in Österreich noch nie so trocken. Wetter-Messungen gibt es seit 1850. Es hat von Jänner bis jetzt viel zu wenig geregnet. Das sagt Klima-Forscher Klaus Haslinger vom Wetter-Dienst GeoSphere Austria. Bei einigen Wetter-Mess-Stellen im Osten von Österreich hat es seit einigen Wochen nicht geregnet. Auch in nächster Zeit soll es nicht so stark regnen. Wenn es weiter so trocken bleibt, ist die Gefahr für Wald-Brände höher. Die Trockenheit wirkt sich vor allem auf die Landwirtschaft aus. Es gibt weniger Ernte und zu wenig Futter für die Tiere. Außerdem wird teilweise auch das Wasser zu knapp. Heute war am Obersten Gerichts-Hof in der russischen Haupt-Stadt Moskau eine Gerichts-Verhandlung. Nikolai Rybakow klagt gegen ein Gerichts-Urteil. Er ist der Chef von der Oppositions-Partei „Jabloko“. Oppositions-Parteien sind in einem Land nicht in der Regierung. Rybakow möchte, dass seine Oppositions-Partei an der nächsten Parlaments-Wahl teilnehmen darf. Die Parlaments-Wahlen sind von 8. September bis 20. September. Die russische Regierung von Machthaber Wladimir Putin möchte das verbieten. Die Regierung behauptet, die Partei „Jabloko“ hat sich nicht an Wahl-Gesetze gehalten. Die Partei „Jabloko“ ist für ein Ende von den Angriffen im Krieg gegen die Ukraine. Der Präsident von den USA Donald Trump möchte weniger Militär-Übungen mit Süd-Korea machen. Süd-Korea ist ein Land in Ost-Asien. Trump hat gestern auf seiner Internet-Seite geschrieben, geplante Militär-Übungen sind zu teuer. Heute haben aber Militär-Übungen von Soldaten aus den USA und Süd-Korea begonnen. Diese Militär-Übungen sind nicht gut für die Beziehungen mit Kim Jong-Un. Kim Jong-Un ist der alleinherrschende Macht-Haber von Nord-Korea. Süd-Korea reagiert darauf gelassen. Die Regierung in Süd-Korea findet es gut, wenn USA und Nord-Korea sich gut verstehen. Dann können vielleicht Gespräche über einen Frieden auf der koreanischen Halb-Insel stattfinden. Hilfs-Organisationen in Österreich machen sich Sorgen wegen dem Freiwilligen Sozialen Jahr. Beim Freiwilligen Sozialen Jahr helfen junge Erwachsene ein paar Monate zum Beispiel in Kinder-Gärten, Alters-Heimen oder bei der Pflege von kranken Menschen. Man bekommt dafür ein monatliches Taschengeld und das KlimaTicket Österreich. In Österreich gilt das Freiwillige Sozial-Jahr auch als Ersatz für den verpflichtenden Zivil-Dienst. Der Zivildienst ist ein Ersatzdienst zum Wehrdienst. Das Freiwillige Soziale Jahr können junge Frauen und Männer machen. Die zuständige Ministerin Claudia Bauer von der ÖVP möchte Änderungen beim Freiwilligen Sozialen Jahr. Die Hilfs-Organisation Diakonie befürchtet eine Abschaffung vom Freiwilligen Sozialen Jahr. Laut Claudia Bauer gibt es aber noch Gespräche zum Freiwilligen Sozialen Jahr.
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