Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Cortina 1956-2026. Zwischen Olympia-Nostalgie und Großbaustelle

ORF2Staffel 1Folge 141vom 17.01.2026
Österreich-Bild: Cortina 1956-2026. Zwischen Olympia-Nostalgie und Großbaustelle

Österreich-Bild: Cortina 1956-2026. Zwischen Olympia-Nostalgie und GroßbaustelleJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 141: Österreich-Bild: Cortina 1956-2026. Zwischen Olympia-Nostalgie und Großbaustelle

23 Min.Folge vom 17.01.2026

Siebzig Jahre nach den legendären Winterspielen von 1956 bereitet sich Cortina d’Ampezzo erneut auf die Olympischen Spiele vor. Zwischen der Vorfreude der Athletinnen und Athleten und den Sorgen kritischer Stimmen zeigt die Dokumentation, wie der traditionsreiche Wintersportort zwischen Nostalgie und Großbaustelle seinen Platz in der Gegenwart sucht. Bildquellen: ORF/ORF-Tirol | APA-Images / EXPA / Johann Groder

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen