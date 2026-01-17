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Folge 141: Österreich-Bild: Cortina 1956-2026. Zwischen Olympia-Nostalgie und Großbaustelle
23 Min.Folge vom 17.01.2026
Siebzig Jahre nach den legendären Winterspielen von 1956 bereitet sich Cortina d’Ampezzo erneut auf die Olympischen Spiele vor. Zwischen der Vorfreude der Athletinnen und Athleten und den Sorgen kritischer Stimmen zeigt die Dokumentation, wie der traditionsreiche Wintersportort zwischen Nostalgie und Großbaustelle seinen Platz in der Gegenwart sucht. Bildquellen: ORF/ORF-Tirol | APA-Images / EXPA / Johann Groder
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