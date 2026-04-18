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Folge 159: Österreich-Bild: Die Baustelle Mann
26 Min.Folge vom 18.04.2026
In Wien wächst das Angebot an Männerarbeit: Beratungen, Gesundheitsprogramme und Präventionsworkshops helfen Männern, traditionelle Rollenbilder zu überwinden, Gewalt vorzubeugen und früher auf ihre Gesundheit zu achten. Initiativen wie Männerberatung, Gehfußball, Healthy Barber und Schulworkshops fördern neue, positive Männlichkeitsbilder zum Wohl von Männern und Gesellschaft. Bildquelle: ORF/Good Media Solutions GmbH/
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