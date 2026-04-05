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Folge 157: Österreich-Bild: Der Schatz im Eis - Ein Stück Heimat im Land der Eisbären
28 Min.Folge vom 05.04.2026
Schwarzer Prinz, Gravensteiner, Johannisroggen – ohne alte Sorten würde die genetische Vielfalt verloren gehen. Die Doku erzählt von Menschen, die alte Pflanzensorten schützen: Roggen am Stift Schlägl, Samen in der AGES-Genbank und im Saatgut-Tresor auf Spitzbergen. Biogärtner Ploberger und Tomatensammlerin Haidinger zeigen, wie Vielfalt für kommende Generationen gesichert wird. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich
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