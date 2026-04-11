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Österreich-Bild: Holz, Herz & Hobel - Der Wissenscampus Kuchl

ORF2Staffel 1Folge 158vom 11.04.2026
Österreich-Bild: Holz, Herz & Hobel - Der Wissenscampus Kuchl

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Folge 158: Österreich-Bild: Holz, Herz & Hobel - Der Wissenscampus Kuchl

26 Min.Folge vom 11.04.2026

Der Wissenscampus Kuchl ist Herzstück der Salzburger "Holzgemeinde" und ein vielseitiges Ausbildungszentrum für holzverarbeitende Berufe auf allen Ebenen. Als Vorreiter in Ausbildung, Forschung und Praxis setzt er Maßstäbe in Österreich und Europa. Dieses facettenreiche Kompetenzzentrum für den Roh- und Werkstoff Holz wird hier porträtiert. Bildquelle: RF/Landesstudio Salzburg/Georg Hummer

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