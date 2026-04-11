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Folge 158: Österreich-Bild: Holz, Herz & Hobel - Der Wissenscampus Kuchl
26 Min.Folge vom 11.04.2026
Der Wissenscampus Kuchl ist Herzstück der Salzburger "Holzgemeinde" und ein vielseitiges Ausbildungszentrum für holzverarbeitende Berufe auf allen Ebenen. Als Vorreiter in Ausbildung, Forschung und Praxis setzt er Maßstäbe in Österreich und Europa. Dieses facettenreiche Kompetenzzentrum für den Roh- und Werkstoff Holz wird hier porträtiert. Bildquelle: RF/Landesstudio Salzburg/Georg Hummer
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