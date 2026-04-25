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Folge 160: Österreich-Bild: Wir sind Tourismus! Junge Erfolgsgeschichten aus Kärnten
26 Min.Folge vom 25.04.2026
Trotz des schlechten Rufs der Tourismusbranche gehen viele junge Talente in Kärnten engagiert ihren. Sie schaffen Erlebnisse, erfüllen Urlaubsträume und arbeiten mit Leidenschaft in Service, Küche oder Rezeption. Betriebe und Schulen fördern sie dabei. Die Doku stellt diese Nachwuchskräfte vor und gibt ihren Visionen im wichtigen Wirtschaftszweig Raum. Gestaltung: Bernd Radler Kamera: Christian Finding Bildquelle: ORF/Landesstudio Kärnten
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