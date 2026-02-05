Österreich-Bild: Jede Realität beginnt mit einem Traum - 50 Jahre Jazzseminar DornbirnJetzt kostenlos streamen
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Folge 146: Österreich-Bild: Jede Realität beginnt mit einem Traum - 50 Jahre Jazzseminar Dornbirn
Vor fünfzig Jahren gründeten die Musiker Rolf Aberer und Benny Gleeson das Jazzseminar Dornbirn. Die beiden Absolventen der Swiss Jazz School Bern brachten neben ihrem Fachwissen die damals nötige Portion an Unbekümmertheit und Chuzpe mit, um ihre Vorstellungen von einer Schule für Populärmusik mit dem Spirit von Aufbruch und Freiheit umzusetzen. In Vorarlberg steckte die Pop-, Rock-, Jazz- und Folkszene Mitte der 1970er Jahre noch in den Anfängen und die Populärmusik wurde von einigen als "Negermusig" verunglimpft. Nichtsdestotrotz avancierte das Jazzseminar Dornbirn in nur wenigen Jahren zu einer ebenso beliebten, wie hoch angesehenen Talenteschmiede für Jung und Alt, wie diese Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt. Bildquelle: ORF/Jazzseminar Dornbirn/Stefan Hauer
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