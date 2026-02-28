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Folge 152: Österreich-Bild: Do it yourself - Fachleute zeigen, wie Klimaschutz im Alltag funktioniert
26 Min.Folge vom 28.02.2026
Gemüse fermentieren, den Dachboden dämmen, Fahrräder reparieren - "Einfach Machen" ist ein EU-gefördertes Projekt, in dem Fachleute ihr Wissen in hunderten Kursen an Laien weitergeben – vom Fermentieren bis zum Reparieren. Im Zentrum stehen gemeinschaftliches Lernen, Sparen und Selbstwirksamkeit. Die ORF‑Vorarlberg‑Doku zeigt, wie Menschen trotz gesellschaftlicher Herausforderungen aktiv werden und so ganz nebenbei wichtigen Klimaschutz leisten. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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