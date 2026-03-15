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Folge 154: Österreich-Bild: Die Diagonale - Das Herz des österreichischen Films
25 Min.Folge vom 15.03.2026
Seit 1998 verwandelt die Diagonale die Stadt Graz jedes Jahr in die Filmhauptstadt Österreichs. Aus einer engagierten Initiative wurde das wichtigste Festival des österreichischen Films und ein zentraler Treffpunkt für Filmschaffende und Publikum. Die TV-Dokumentation blickt hinter die Kulissen und zeigt, wie viel Engagement und Teamarbeit nötig sind, um Kino lebendig zu halten – mit Stimmen u. a. von Ursula Strauss, Margarethe Tiesel und Marie Kreutzer. Bildquelle: Posch TV Filmproduktion/Ursula Merzeder
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