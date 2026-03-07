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Folge 153: Österreich-Bild: Die Drachenwand - Fels der Mythen und Massen
26 Min.Folge vom 07.03.2026
Um die Drachenwand am Mondsee ranken sich Mythen – zugleich ist sie ein stark frequentierter Klettersteig. Jährlich sind bis zu 20.000 Sportler unterwegs, oft schlecht vorbereitet, was Bergrettung und Betreiber an ihre Grenzen bringt. Einheimische meiden die Massen und steigen bei Vollmond auf den 1.176 Meter hohen Felsen, wo alte Geschichten von Drachen und Teufeln lebendig bleiben. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich/Rafael Kotschy
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