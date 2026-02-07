Österreich-Bild: Wem gehört die Stadt - Kontroverse am NaschmarktJetzt kostenlos streamen
Österreich-Bild
Folge 147: Österreich-Bild: Wem gehört die Stadt - Kontroverse am Naschmarkt
26 Min.Folge vom 07.02.2026
Das Areal zwischen den Wienzeilen hat in den letzten Jahren für viele hitzige Diskussionen gesorgt. Die Stadt Wien wollte es im Zuge der Neugestaltung großflächig überdachen, dagegen bildete sich eine breite Front an Bürgerinitiativen, Opposition, Expertinnen und Experten und prominenten Persönlichkeiten. Durch den Druck der Öffentlichkeit und ein Bürgerbeteiligungsverfahren wurde der Plan geändert. Dennoch gibt es auch nach der Eröffnung Unmut. Bildquelle: ORF/Ernst Grandits
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich-Bild
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0