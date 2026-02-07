Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich-Bild: Wem gehört die Stadt - Kontroverse am Naschmarkt

ORF2Staffel 1Folge 147vom 07.02.2026
26 Min.Folge vom 07.02.2026

Das Areal zwischen den Wienzeilen hat in den letzten Jahren für viele hitzige Diskussionen gesorgt. Die Stadt Wien wollte es im Zuge der Neugestaltung großflächig überdachen, dagegen bildete sich eine breite Front an Bürgerinitiativen, Opposition, Expertinnen und Experten und prominenten Persönlichkeiten. Durch den Druck der Öffentlichkeit und ein Bürgerbeteiligungsverfahren wurde der Plan geändert. Dennoch gibt es auch nach der Eröffnung Unmut. Bildquelle: ORF/Ernst Grandits

