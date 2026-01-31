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Folge 145: Österreich-Bild: Villazón feiert Mozart und schenkt ihm eine Zauberflöte
26 Min.Folge vom 31.01.2026
Salzburg feiert im Mozartjahr 2026 den 270. Geburtstag seines berühmtesten Sohnes. Höhepunkt der Mozartwoche ist eine neue Inszenierung von "Die Zauberflöte". Lukas Möschl begleitet den Entstehungsprozess der Produktion und blickt hinter die Kulissen – mit seltenen Einblicken von Startenor und Regisseur Rolando Villazón, von der ersten Idee bis zur Premiere. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg
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