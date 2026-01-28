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Die Faszination der Eisriesen

ORF2Staffel 1Folge 144vom 28.01.2026
Die Faszination der Eisriesen

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Folge 144: Die Faszination der Eisriesen

24 Min.Folge vom 28.01.2026

Die Eisriesenwelt im Tennengebirge ist die größte Eishöhle der Welt und ein faszinierendes Forschungsobjekt. In der Dokumentation begleiten Wissenschaftler ihre Untersuchungen, etwa zur Eistemperatur und den mysteriösen Bärenknochen. Kameramann Alexander Proschek dokumentiert auch eine Expedition in einen neu entdeckten Teil der Höhle, der möglicherweise einen neuen Ausgang verbirgt. Bildquelle: ORF/ORF Salzburg/Kurt Lindner Gestaltung: Viola Wörter Kamera: Alexander Proschek

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