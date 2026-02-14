Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich-Bild

Österreich-Bild: Spielplatz der Natur - 20 Jahre Naturpark Weissensee

ORF2Staffel 1Folge 148vom 14.02.2026
Österreich-Bild: Spielplatz der Natur - 20 Jahre Naturpark Weissensee

Österreich-Bild: Spielplatz der Natur - 20 Jahre Naturpark WeissenseeJetzt kostenlos streamen

Österreich-Bild

Folge 148: Österreich-Bild: Spielplatz der Natur - 20 Jahre Naturpark Weissensee

26 Min.Folge vom 14.02.2026

Der Naturpark Weissensee, eingebettet zwischen Drau- und Gailtal, ist ein echtes Kärntner Naturjuwel. Trotz Tourismus blieben zwei Drittel des 930 m hoch gelegenen Sees unverbaut. Vor 20 Jahren gründeten Grundbesitzer und Experten gemeinsam den Naturpark – eine Entscheidung, die bis heute breite Zustimmung findet. Die Dokumentation aus dem Landesstudio Kärnten zeigt die zauberhafte Landschaft zu allen Jahreszeiten und begleitet Rangerinnen und Ranger bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit. Bildquelle: APA-Images / Andreas Tischler

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Österreich-Bild
ORF2
Österreich-Bild

Österreich-Bild

Alle 1 Staffeln und Folgen