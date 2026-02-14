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Folge 148: Österreich-Bild: Spielplatz der Natur - 20 Jahre Naturpark Weissensee
26 Min.Folge vom 14.02.2026
Der Naturpark Weissensee, eingebettet zwischen Drau- und Gailtal, ist ein echtes Kärntner Naturjuwel. Trotz Tourismus blieben zwei Drittel des 930 m hoch gelegenen Sees unverbaut. Vor 20 Jahren gründeten Grundbesitzer und Experten gemeinsam den Naturpark – eine Entscheidung, die bis heute breite Zustimmung findet. Die Dokumentation aus dem Landesstudio Kärnten zeigt die zauberhafte Landschaft zu allen Jahreszeiten und begleitet Rangerinnen und Ranger bei ihrer verantwortungsvollen Arbeit. Bildquelle: APA-Images / Andreas Tischler
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