Österreich-Bild: Notruf Niederösterreich - vom Alarm zum EinsatzJetzt kostenlos streamen
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Folge 149: Österreich-Bild: Notruf Niederösterreich - vom Alarm zum Einsatz
26 Min.Folge vom 21.02.2026
Ein Anruf kann Leben retten. Bei Notruf Niederösterreich laufen täglich tausende Notrufe zusammen. Hier entscheidet sich in Sekunden, welche Hilfe unterwegs ist. Das "Österreich-Bild" aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich zeigt, was hinter den Kulissen geschieht: Disposition, Dokumentation, Ausbildung. Auch Hotlines wie 141 und 1450 werden hier betreut. Der Film zeigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Arbeit und Ausbildung, dokumentiert reale Einsätze und beleuchtet Qualitätsmanagement, internationale Kooperationen und grenzüberschreitende Alarmierungen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich
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