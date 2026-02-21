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Österreich-Bild: Notruf Niederösterreich - vom Alarm zum Einsatz

ORF2Staffel 1Folge 149vom 21.02.2026
Österreich-Bild: Notruf Niederösterreich - vom Alarm zum Einsatz

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Folge 149: Österreich-Bild: Notruf Niederösterreich - vom Alarm zum Einsatz

26 Min.Folge vom 21.02.2026

Ein Anruf kann Leben retten. Bei Notruf Niederösterreich laufen täglich tausende Notrufe zusammen. Hier entscheidet sich in Sekunden, welche Hilfe unterwegs ist. Das "Österreich-Bild" aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich zeigt, was hinter den Kulissen geschieht: Disposition, Dokumentation, Ausbildung. Auch Hotlines wie 141 und 1450 werden hier betreut. Der Film zeigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Arbeit und Ausbildung, dokumentiert reale Einsätze und beleuchtet Qualitätsmanagement, internationale Kooperationen und grenzüberschreitende Alarmierungen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich

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