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Österreich Bild: Vision und Zusammenhalt - Die Kraft der steirischen Regionen

ORF2Staffel 1Folge 169vom 30.05.2026
Österreich Bild: Vision und Zusammenhalt - Die Kraft der steirischen Regionen

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Folge 169: Österreich Bild: Vision und Zusammenhalt - Die Kraft der steirischen Regionen

26 Min.Folge vom 30.05.2026

Die steirischen LEADER-Regionen Almenland, Ennstal-Ausseerland, Schilcherland, Joglland und Vulkanland zeigen, wie regionale Entwicklung durch gemeinsames Handeln gelingt. Gemeinsam blicken sie auf 30 Jahre Regionalentwicklung zurück. Aus ersten Ideen entstanden Projekte, die heute Wirtschaft, Bildung und Kultur im ländlichen Raum nachhaltig prägen. Regie: Wolfgang Scherz Cutter: Martin Steffens Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark

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