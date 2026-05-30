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Folge 169: Österreich Bild: Vision und Zusammenhalt - Die Kraft der steirischen Regionen
26 Min.Folge vom 30.05.2026
Die steirischen LEADER-Regionen Almenland, Ennstal-Ausseerland, Schilcherland, Joglland und Vulkanland zeigen, wie regionale Entwicklung durch gemeinsames Handeln gelingt. Gemeinsam blicken sie auf 30 Jahre Regionalentwicklung zurück. Aus ersten Ideen entstanden Projekte, die heute Wirtschaft, Bildung und Kultur im ländlichen Raum nachhaltig prägen. Regie: Wolfgang Scherz Cutter: Martin Steffens Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark
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