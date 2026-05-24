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Folge 168: Österreich-Bild: Tirols Weg nach oben - 100 Jahre Seilbahnpioniere
28 Min.Folge vom 24.05.2026
Tirol entwickelte sich vom armen Bergland zu einer führenden Tourismusregion. Pioniere und der Ausbau von Seilbahnen, beginnend 1926 mit der Zugspitzbahn, schufen die Basis für zahlreiche Skigebiete. Trotz politischer Bremsen investierte man in Qualität und Sommerangebote, heute locken auch Bike-Trails. Ohne Seilbahnen wären viele Regionen verarmt. Fachleute sehen darin ein dauerhaftes Erfolgsmodell. Bildquelle: Landesstudio Tirol/ORF
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