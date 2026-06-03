Österreich-Bild: Landwirtschaft 4.0 - Zwischen Tradition und ModerneJetzt kostenlos streamen
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Folge 170: Österreich-Bild: Landwirtschaft 4.0 - Zwischen Tradition und Moderne
26 Min.Folge vom 03.06.2026
Im Mittelpunkt der Dokumentation des ORF Vorarlberg steht der Wandel der Landwirtschaft in Vorarlberg durch die Digitalisierung. Landwirtinnen und Landwirte sowie Experten geben persönliche Einblicke in ihren Alltag. Sie sprechen offen über Chancen und Herausforderungen, die die Digitalisierung im Agrarbereich mit sich bringt. Bildquelle: ORF
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