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Österreich-Bild: Landwirtschaft 4.0 - Zwischen Tradition und Moderne

ORF2Staffel 1Folge 170vom 03.06.2026
Österreich-Bild: Landwirtschaft 4.0 - Zwischen Tradition und Moderne

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Folge 170: Österreich-Bild: Landwirtschaft 4.0 - Zwischen Tradition und Moderne

26 Min.Folge vom 03.06.2026

Im Mittelpunkt der Dokumentation des ORF Vorarlberg steht der Wandel der Landwirtschaft in Vorarlberg durch die Digitalisierung. Landwirtinnen und Landwirte sowie Experten geben persönliche Einblicke in ihren Alltag. Sie sprechen offen über Chancen und Herausforderungen, die die Digitalisierung im Agrarbereich mit sich bringt. Bildquelle: ORF

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