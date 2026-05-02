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Folge 162: Österreich-Bild: Im Herzen Niederösterreichs - 40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten
27 Min.Folge vom 02.05.2026
Eine politische Weichenstellung verändert Niederösterreich: Vor 40 Jahren fällt die Entscheidung für St. Pölten als neue Landeshauptstadt. Diese TV-Dokumentation aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Regie: Andi Leitner, Kamera: Helmut Muttenthaler) zeichnet die Hintergründe dieses historischen Moments nach, beleuchtet die Beweggründe der Verantwortlichen und zeigt, wie aus einer Entscheidung eine moderne, lebendige Landeshauptstadt entsteht. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich
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