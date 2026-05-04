Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Blindsein muss kein Schicksal sein!Jetzt kostenlos streamen
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Folge 163: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Vorarlberg: Blindsein muss kein Schicksal sein!
26 Min.Folge vom 04.05.2026
Die Doku begleitet blinde Menschen durch ihren Alltag voller Herausforderungen, aber auch beeindruckender Stärke. Musiker George Nussbaumer und Hochschullehrerin Julia Schneider erzählen ihre Geschichten, während blinde Sportler im Torball und Langlauf ihr Können zeigen. Ein bewegender Einblick in eine Welt jenseits des Sichtbaren. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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