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Folge 165: Österreich-Bild am Feiertag: Querschnitt - Holzbau in der Steiermark
27 Min.Folge vom 13.05.2026
Als eine der waldreichsten Regionen setzt die Steiermark seit jeher auf Holz als Baustoff. Der Film beleuchtet die Vielseitigkeit von Holzbauten – von traditioneller Bauweise bis zu modernen Wohnprojekten – und zeigt ihre Vorteile in Konstruktion, Nachhaltigkeit und Wohnklima. Bildquelle: ORF/Mokino Filmproduktion
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