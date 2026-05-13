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Österreich-Bild am Feiertag: Querschnitt - Holzbau in der Steiermark

ORF2Staffel 1Folge 165vom 13.05.2026
Österreich-Bild am Feiertag: Querschnitt - Holzbau in der Steiermark

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Folge 165: Österreich-Bild am Feiertag: Querschnitt - Holzbau in der Steiermark

27 Min.Folge vom 13.05.2026

Als eine der waldreichsten Regionen setzt die Steiermark seit jeher auf Holz als Baustoff. Der Film beleuchtet die Vielseitigkeit von Holzbauten – von traditioneller Bauweise bis zu modernen Wohnprojekten – und zeigt ihre Vorteile in Konstruktion, Nachhaltigkeit und Wohnklima. Bildquelle: ORF/Mokino Filmproduktion

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