Folge 64: Anton Bruckner – Der musikalische Weltstar aus Oberösterreich
Halbwaise, Sängerknabe, Hilfslehrer und heute – ein Weltstar der klassischen Sinfonien: Anton Bruckner, der vor 200 Jahren in Ansfelden bei Linz geboren wurde. Sein musikalisches Ausnahmentalent, seine Wissbegierde, sein stetes Weiterentwickeln und seine Fähigkeit nach Rückschlägen nicht aufzugeben, machen ihn bis heute zu einem besonderen Menschen und Komponisten. Wie lassen sich Künstler heute von ihm inspirieren? Warum forscht man in Amerika besonders intensiv über ihn? Was hat es mit Bruckners Affen auf sich und wie war das mit Bruckner und den Frauen? Der Chefdirigent des Bruckner Orchester Linz, Markus Poschner, die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner oder Sängerin Ina Regen, versuchen neben anderen "Bruckner-Forschern" Antworten auf diese Fragen zu finden und fügen dem Bild des Weltstars aus Oberösterreich ihre Facetten hinzu. Sendung: Österreich-Bild Gestaltung: Christine Haiden, Claus Muhr Interview mit: Markus Poschner (Chefdirigent "Bruckner Orchester Linz"), Adelheid Kastner (Forensische Psychiaterin), Norbert Trawöger (Bruckner-Experte, Buchautor), Annika Pilstl (Puppenspielerin), Dorothee Carls (Puppenspielerin), Manfred Forster (Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel Linz), Klaus Petermayr (Musikwissenschafter, Oberösterreichisches Landesmuseum), Ina Regen (Singer-Songwriter), Bernhard Prammer (Organist), Jesselyn Wang (Studentin Anton Bruckner Privatuniversität Linz), Friedrich Buchmayr (Bibliothekar und Buchautor Stift St. Florian), Paul Hawkshaw (Bruckner-Forscher Yale Univesity USA), Joachim Rathke ( Regisseur, Theater Spectacel Wilhering), Karin Peschka (Autorin "Bruckners Affe") Bildquelle: ORF/Claus Muhr
