OHA! Das will ich wissen: Im ZugJetzt kostenlos streamen
OHA!
Folge 13: OHA! Das will ich wissen: Im Zug
Einsteigen, Koffer verstauen und dann einfach sitzen - für uns Reisende ist Zugfahren meist ganz schön bequem. Aber wie wird so ein Zug eigentlich gesteuert? Und wie kommt er sicher an sein Ziel? In dieser Folge von OHA! schaut Esther genau hin: vom Verschiebebahnhof, wo Züge erst zusammengestellt werden, über den Führerstand bis zur Leitstelle, in der der Zugverkehr koordiniert wird. Sie spricht mit Lokführer Tim, lernt, warum Züge lange Bremswege haben, und darf im Simulator selbst ausprobieren, wie Zugfahren trainiert wird. Die Sendung zeigt, wie viele Menschen, Regeln und Abläufe zusammenwirken, damit Bahnfahren sicher funktioniert - das und mehr in Folge 13 von OHA! - Im Zug. Bildquelle: ORF
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