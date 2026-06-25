OHA! Das will ich wissen: Nellas Welt - PferdeJetzt kostenlos streamen
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Folge 17: OHA! Das will ich wissen: Nellas Welt - Pferde
21 Min.Folge vom 25.06.2026
Warum verbringen manche Kinder jede freie Minute mit Pferden? Und was macht diese Tiere so besonders? Um das herauszufinden, besucht Esther Nella in Oberösterreich. Sie liebt Pferde und zeigt Esther ihre Welt: vom Voltigiertraining auf dem Tonnenpferd bis zu spektakulären Übungen auf einem echten Pferd. Bildquelle: ORF
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