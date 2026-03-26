OHA! Das will ich wissen: (unsichtbares) GeldJetzt kostenlos streamen
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Folge 14: OHA! Das will ich wissen: (unsichtbares) Geld
19 Min.Folge vom 26.03.2026
Wo genau ist eigentlich das Geld, wenn mit Karte oder Handy bezahlt wird? Ist es auf der Karte gespeichert oder unsichtbar? Um das rauszufinden, begibt sich Esther gemeinsam mit ein paar Kindern auf Spurensuche. Ihre Reise führt sie in einen riesigen Tresorraum im Flip, einem Art Geld-Museum. Und auch in ein von Stacheldraht und Videokameras gesichertes Gebäude. Was werden sie dort finden? Das und mehr in Folge 14 von OHA! - das unsichtbare Geld. Bildquelle: ORF
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