OHA! Das will ich wissen: SkifahrenJetzt kostenlos streamen
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Folge 15: OHA! Das will ich wissen: Skifahren
17 Min.Folge vom 09.04.2026
Runterfahren mit Karacho - macht das schon einen guten Skirennfahrer oder eine Skirennfahrerin aus? Was ist der Unterschied zwischen einfach Hinunterfahren zum Spaß und einem echtem Rennen? Um das herauszufinden, ist Esther bei der Kidstrophy in Zauchensee. Es ist das größte Kinderskirennen der Welt. Dort trifft sie Hartwin, er ist schon viele Rennen gefahren und zeigt ihr, wie er sich darauf vorbereitet. Außerdem erfährt sie von Hannes Reichelt, wie man zum Ski-Profi wird und wie der Alltag eines Rennläufers aussieht. Und wer weiß, vielleicht lässt sich Esther vom Rennfieber in Zauchensee anstecken? Bildquelle: ORF
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